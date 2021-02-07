Дарья Мельникова рассказала о конфликтах в браке со Смольяниновым

Звезда ситкома "Папины дочки" Дарья Мельникова в эфире "Ты не поверишь!" высказалась на фоне слухов о том, что ее брак с актером Артуром Смольяниновым находится на грани развода.

Звезда ситкома "Папины дочки" Дарья Мельникова в эфире "Ты не поверишь!" высказалась на фоне слухов о том, что ее брак с актером Артуром Смольяниновым находится на грани развода.

В новом выпуске шоу "Ты не поверишь!" в качестве приглашенной звезды выступила молодая актриса Дарья Мельникова. Во время эфира артистка рассказала о том, как складывается ее брак с артистом Артуром Смольяниновым и прокомментировала слухи о якобе предстоящем разводе. По ее мнению, в отношениях не бывает просто.

"В семейной жизни невозможно полностью разобраться в каком-то вопросе. Ты все время натыкаешься на новые уникальные ситуации. Я в процессе, как решать конфликтные ситуации. В эти моменты ухожу на какие-нибудь мероприятия. У нас с мужем все в порядке, все хорошо", — заявила артистка.

Также звезда рассказала, как ей удается совмещать карьеру в кинематографе и материнство. Сейчас Мельникова сосредоточилась на воспитании младшего ребенка по имени Марк. Актриса призналась, что успевает участвовать в съемках фильмов исключительно благодаря помощи бабушек и нянь.