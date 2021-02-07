Политолог Марков рассказал про начало мятежа в ФБК

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный отстранен от власти своими же соратниками, отметил политолог Сергей Марков.

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный отстранен от власти своими же соратниками, отметил политолог Сергей Марков.

Об этом свидетельствует их отказ от организации новых митингов в поддержку блогера, считает он. Марков уверен, что участники заговора против Навального заманили его в Россию, пообещав, что замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше" не произойдет.

Заявление менеджера проектов ФБК Леонида Волкова о прекращении протестов вызвало возмущение у Навального. Этим, в частности, можно объяснить истерическое поведение блогера во время последних судебных заседаний.

Основателя ФБК предали его же соратники. Так, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, глава отдела расследований Мария Певчих, юрист Любовь Соболь и Леонид Волков отвернулись от Навального, рассказал политолог.

"Мы наблюдаем, по сути дела, политический переворот, мятеж в ФБК. Навальный отстранен от власти бандой четырех: Ашурков, Волков, Певчих, Соболь", — отметил Марков.

По его словам, эти участники заговора против блогера в наибольшей степени связаны с разведкой Великобритании. Они обманули Навального, уверяя, что его в России не посадят, уточнил эксперт.

Основатель ФБК отказывался уступать власть Ашуркову, поэтому Навального "устранили", пишет издание "Народные новости". Блогер нужен его соратникам только в качестве "сидельца", заключил Марков.