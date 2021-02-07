Топорнин: Признание «Спутник V» никак не отразится на отношении ЕС к России

Политический фон омрачают события вокруг блогера Алексея Навального, считает Николай Топорнин.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов сделать прививку от коронавируса российской или китайской вакциной, если они будут зарегистрированы в Евросоюзе. В интервью газете Welt он заметил, что в случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности препаратов, а не о «геополитических битвах».

Курц также заверил, что подобные действия Вена предпримет и в отношении производителей вакцин от COVID-19 из других стран. Также австрийский канцлер раскритиковал бюрократическую и медленную работу Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), которая ведется в настоящее время для допуска вакцин на территорию Евросоюза.

Первой и единственной страной ЕС, разрешившей применять «Спутник V», стала Венгрия. Всего препарат одобрили в 21 государстве: России, Белоруссии, Боливии, Сербии, Аргентине, Палестине, Венесуэле, Алжире, Парагвае, Туркмении, ОАЭ, Иране, Венгрии, Республике Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

19 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в EMA. Как сообщили в фонде, Россия ожидает, что в феврале начнется серия экспертиз, подтверждающих безопасность и эффективность препарат. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что «Спутник V» может получить одобрение ЕС уже в марте.

Риторика Запада по отношению к российской вакцине кардинально изменилась после публикации результатов третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» в авторитетном медицинском журнале Lancet. В статье указывалось, что препарат продемонстрировал высокую безопасность и эффективность на уровне 91,6%.

Производство российского препарата на своей территории допустил глава Минздрава Германии Йенс Спан. По его словам, ФРГ сейчас изучает вопрос о наличии необходимых для этого производственных мощностей. Ранее канцлер Ангела Меркель назвала опубликованные в Lancet данные об испытании «Спутника V» хорошими.

На днях глава Евродипломатии Жозеп Боррель прибыл с рабочим визитом в Москву. Он также высоко оценил российский препарат и выразил надежду, что вскоре его можно будет сертифицировать для использования в ЕС. Впрочем, признание отечественной вакцины от коронавируса вовсе не означает, что политические отношения России и ЕС изменятся в лучшую сторону, считает доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

«Европейские официальные лица позитивно воспринимают российскую вакцину. У нас же тоже есть иностранные вакцины, но это не значит, что мы можем говорить о новом уровне отношений с этими странами. Политические отношения формируются за счет других позиций. Сейчас омрачают ситуацию абсолютно разные подходы к митингам и к аресту Навального. Именно эти события влияют на ухудшения климата между РФ и ЕС», — пояснил эксперт «Политике Сегодня».

Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят дальнейшие действия по ситуации вокруг Алексея Навального на следующем заседании Совета МИД ЕС 22 февраля, заявил Боррель по итогам визита в Москву. Основное требование Запада — отменить приговор блогеру, который был осужден на 2,8 лет колонии за нарушение режима испытательного срока по делу «Ив Роше». Впрочем, европейская позиция не исключает сотрудничество с Россией по экономическим и стратегическим вопросам, включая и вакцину, подчеркивает Топорнин.

«Пока приговор останется в силе, ЕС будет думать, как вести себя с Россией. Санкции если и будут, то точечные: в отношении судьи, прокурора, начальника ФСИН. Может быть, десяток лиц попадут в "черный список". Никакого влияния в целом на РФ и ее граждан это, конечно, не окажет. Как сказал Боррель, "дипломатические форточка всегда должна быть открытой". У ЕС должна быть возможность контактировать с РФ по разным вопросам. Не забываем и о "Северном потоке—2". Европейцы здесь подходят рационально: им выгоден наш газ. Это надежно, выгодно, качественно. Особенно для Германии. Но существует и политический фон. ЕС не могут просто так взаимодействовать с государством, которое, по их мнению, нарушает права человека .Поэтому Европа сейчас решает, как воздействовать на РФ без влияния на экономические соглашения», — заключил эксперт.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его 3,5 годами реального заключения в колонии общего режима. Блогеру зачтут пребывание под домашним арестом, поэтому в заключении он проведет 2 года 8 месяцев.

Освободить Навального призвали глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, главы Евросовета и Еврокомиссии, администрация президента США Джо Байдена и госсекретарь Энтони Блинкен, а также министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе высказал свою позицию в Twitter по-русски. Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что решение суда в отношении Навального «является трусостью». Немедленного освобождения Навального потребовал и канцлер Австрии Себастьян Курц.