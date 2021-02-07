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15:27   7 Февраля 2021
Происшествия

Занимавшийся делом Ефремова следователь уволился из ГСУ

Занимавшийся делом Ефремова следователь уволился из ГСУ

Следователь, который вел уголовное дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, уволился из Главного следственного управления.

Правоохранитель написал заявление по собственному желанию, сообщил источник ФАН. Подробности произошедшего не разглашаются.

Недавно стало известно, что Ефремов снова может оказаться на скамье подсудимых в связи с подкупом свидетелей. Следствие проверяет информацию трех свидетелей, которые обвиняются по статье "Заведомо ложные показания".

ДТП с участием артиста произошло на Смоленской площади в Москве. Актер за рулем внедорожника вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, водитель которого скончался в больнице. Ефремова приговорили к семи годам и пяти месяцам заключения.

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