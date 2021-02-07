Последователи Навального оскорбляют память героев ВОВ

Член ОП РФ Александр Малькевич прокомментировал нападки блогера Алексея Навального и его единомышленников на память о подвиге советских войнов в Великой Отечественной войне.

Член ОП РФ Александр Малькевич прокомментировал нападки блогера Алексея Навального и его единомышленников на память о подвиге советских войнов в Великой Отечественной войне.

По словам журналиста, отношение Навального к Великой Победе вызывает серьезную озабоченность. Кроме того, единомышленники блогера берут с него пример, отметил Малькевич в своем Telegram-канале.

Глава ФЗНЦ уверен, если не реагировать должным образом на антироссийскую деятельность Навального, то в стране не только не прекратятся несанкционированные митинги школьников, но и вырастет новое поколение, не уважающее историю страны. Это можно наблюдать уже сейчас.

Такое поведение молодежи и их кумиров недопустимо. Сегодня каждый должен определить для себя, принимает ли он отказ от памяти народа, истории и чести или не принимает, подытожил Малькевич.