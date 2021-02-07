Украинские военные проводят "антидиверсионные" учения у границы Крыма

Украинские военные начали учения в Херсонской области в непосредственной близости к границе России в Крыму.

Украинские военные начали учения в Херсонской области в непосредственной близости к границе России в Крыму.

Руководство ВСУ подключило к маневрам спецподразделения СБУ и назвало учения "антидиверсионными". Их сценарий предполагает обнаружение и уничтожение диверсионных групп условного противника, проникших в Херсонскую область с территории Крыма.

Очевидно, то затеянные учения являются очередной попыткой провокации со стороны Киева. Украинское оборонное ведомство таким образом отреагировало на заявления Байдена о продолжении поддержки Киева Вашингтоном. Об этом свидетельствует и видеоролик, выпущенный на официальном YouTube-канале ВСУ, на заставке которого изображен сжимающий кулак Байден на фоне шеренги китайских военных.