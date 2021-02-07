Наладившая отношения с родственниками Светличная решила продать квартиру

Советская и российская актриса Светлана Светличная намерена распрощаться со своей квартирой, чтобы жить ближе к своему наследнику.

Советская и российская актриса Светлана Светличная намерена распрощаться со своей квартирой, чтобы жить ближе к своему наследнику.

Недавно 80-летняя Светлана Светличная обвинила всю свою семью в попытке отравить ее ртутью ради роскошной квартиры в Москве. Однако сейчас артистка думает иначе, она объявила о примирении с родственниками. Знаменитость намерена продать недвижимость, чтобы жить ближе к наследнику.

"У меня будет своя квартира рядом с ними. Мы собираемся эту продать и, может, доложить какие-то денежки. Пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми, и дети должны быть рядом со мной. Потому что я в их участии в моей жизни нуждаюсь", — сказала актриса.

Не так давно Светличная была госпитализирована. Затем она публично сообщила, что внучка хотела отравить ее. Тогда же она добавила, что квартира, которая оценивается в 12 миллионов рублей, по завещанию достанется вовсе не родственникам, а соседям.

Однако вскоре в прессе появилась информация, что звезда киноленты "Бриллиантовая рука" страдает деменцией и не в силах отвечать за свои слова и поступки. Сама пенсионерка опровергла данные слухи.