Отказ Амстердама проводить расследование о причастности Киева к крушению малайзийского "боинг" рейса MH17 не стал неожиданностью. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Отказ Амстердама проводить расследование о причастности Киева к крушению малайзийского "боинг" рейса MH17 не стал неожиданностью. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.

По его словам, это не стало неожиданностью, поскольку Европа изначально хотела обвинить в трагедии Российскую Федерацию. Он добавил, что этим шагом Нидерланды продемонстрировали России "козью морду".

"Все напоминает классику: Киев, конечно, негодяй, но это наш негодяй... Они же не нам, по большому счету, показали козью морду. Они собственному парламенту показали козью морду. То есть это показывает, насколько силы, которые руководят этим процессом, выше, чем даже несчастный парламент Голландии", — подчеркнул Соловьев.

Он также считает, что решение в отношении Москвы приняли пока еще "падали обломки" авиалайнера. Суд Нидерландов будет продолжать делать вид, что в деле MH17 до сих пор нет ясности, добавил телеведущий.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов заявил, что суд Гааги прекратит свою работу, если голландские судьи объективно отнесутся к тем моментам, которые есть и появляются в расследовании.