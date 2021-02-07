В украинском торговом центре "Майдан" прогремел взрыв

Взрыв прогремел в торговом центре в городе Черновцы. В результате происшествия никто не пострадал.

Взрыв прогремел в торговом центре в городе Черновцы. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел на одном из складов, который находился на третьем этаже здания. По имеющимся данным, от взрывной волны в торговом центре вылетели стекла из окон.

Глава торгового помещения уверяет, что газ не мог стать причиной взрыва. По его словам, необходимые для этого коммуникации не были подведены к той части здания, где произошел хлопок.