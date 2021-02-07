Стало известно, кому достанется квартира покойного Виктюка

После смерти именитого режиссера и актера Романа Виктюка встал вопрос о разделе его имущества. Стало известно, кому достанется элитная квартира артиста в центре Москвы.

После смерти именитого режиссера и актера Романа Виктюка встал вопрос о разделе его имущества. Стало известно, кому достанется элитная квартира артиста в центре Москвы.

Согласно документам Росреестра, в распоряжении Виктюка была квартира, расположенная на Тверской улице с видом на Охотный ряд и здание Госдумы РФ. Недвижимость режиссер получил в девяностые годы от мэра Москвы Юрия Лужкова. Однако квартира площадью 66 квадратных метров не была оформлена на покойного и все это время оставалась муниципальной. Когда-то жилплощадь с богатейшей историей принадлежала сыну, а после внуку руководителя СССР Иосифа Сталина.

Родственники покойного Виктюка почему-то уверены, что смогут получить в наследство квартиру, рыночная стоимость которой оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Однако по документам, которые попали в распоряжение Федерального агентства новостей, видно, что у квартиры нет собственника. Таким образом недвижимость останется во владении государства и не достанется родственникам покойного основателя художественного театра имени Романа Виктюка.

Известный театральный режиссер Роман Виктюк умер в Москве 17 ноября прошлого года от последствий, вызванных коронавирусом нового типа.