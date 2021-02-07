Полицейский застрелил мужчину с палкой в США

Американский офицер применил огнестрельное оружие против мужчины, который напал на него с палкой в Мэриленде. В результате инцидента обидчик полицейского погиб.

Американский офицер применил огнестрельное оружие против мужчины, который напал на него с палкой в Мэриленде. В результате инцидента обидчик полицейского погиб.

Конфликт мужчины со стражем порядка попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американец с палкой в руках идет в сторону правоохранителя. После сближения мужчина стал избивать полицейского, а тот потянулся за табельным оружием.

В какой-то момент на видео прозвучал выстрел, и нападавший американец рухнул на землю, передает РЕН ТВ. В итоге от полученного ранения мужчина скончался, а пострадавший офицер попал в больницу с незначительными травмами. По факту случившегося ведется проверка.