14:04 7 Февраля 2021Происшествия
Полицейский застрелил мужчину с палкой в США
Американский офицер применил огнестрельное оружие против мужчины, который напал на него с палкой в Мэриленде. В результате инцидента обидчик полицейского погиб.
Американский офицер применил огнестрельное оружие против мужчины, который напал на него с палкой в Мэриленде. В результате инцидента обидчик полицейского погиб.
Конфликт мужчины со стражем порядка попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американец с палкой в руках идет в сторону правоохранителя. После сближения мужчина стал избивать полицейского, а тот потянулся за табельным оружием.
В какой-то момент на видео прозвучал выстрел, и нападавший американец рухнул на землю, передает РЕН ТВ. В итоге от полученного ранения мужчина скончался, а пострадавший офицер попал в больницу с незначительными травмами. По факту случившегося ведется проверка.