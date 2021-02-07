Спецпредставитель ПА ОБСЕ провела онлайн-переговоры с Тихановской

Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер и экс-кандидат в лидеры Белоруссии Светлана Тихановская обсудили пути поддержки демократических процессов в стране.

Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер и экс-кандидат в лидеры Белоруссии Светлана Тихановская обсудили пути поддержки демократических процессов в стране.

Уточняется, что их переговоры состоялись в онлайн-формате. Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе отметила, что ее мандат включает в себя взаимодействие с сегментами общества с помощью межпарламентской дипломатии.

"Спецпредставитель подчеркнула приверженность ПА ОБСЕ содействию укреплению доверия, примирению и налаживанию диалога со всеми заинтересованными сторонами страны и представителями международного сообщества", — сказано в пресс-релизе организации.

Также де Риддер заявила о намерении провести несколько встреч с различными представителями Белоруссии, включая власти и главу делегации в ПА ОБСЕ Андрея Савиных.