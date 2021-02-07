СМИ озвучили сумму ущерба от беспорядков в США

Американские налогоплательщики лишились 519 млн долларов из-за беспорядков у здания Капитолия. Об этом говорится в материале издания The Washington Post.

Американские налогоплательщики лишились 519 млн долларов из-за беспорядков у здания Капитолия. Об этом говорится в материале издания The Washington Post.

Как пишут авторы статьи, в эту же сумму входит ущерб от заявлений экс-президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах. Госструктурам пришлось задействовать дополнительные средства из бюджета. В частности, деньги пошли на судебные пошлины по многочисленным искам, усиление охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановительные работы после штурма здания Конгресса США.

Издание отмечает, что более 480 млн долларов ушло на развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта 2021 года. Кроме того, на обеспечение безопасности в день инаугурации Джо Байдена пришлось потратить еще 28 млн долларов, говорится в исследовании.