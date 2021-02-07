Светлаков не захотел быть многоженцем и отказался отдыхать с экс-супругой

Актер и юморист Сергей Светлаков рассказал о том, почему перестал брать бывшую супругу на семейный отдых. Звезда передачи "Наша Russia" признался, что многоженство — не для него.

Актер и юморист Сергей Светлаков рассказал о том, почему перестал брать бывшую супругу на семейный отдых. Звезда передачи "Наша Russia" признался, что многоженство — не для него.

Сергей Светлаков рассказал, что ездит в отпуск не только с нынешней супругой Антониной Чеботаревой и сыновьями, но также и с дочерью Настей от первого брака. Шоумен уточнил, что прикладывает все усилия для того, чтобы Чеботарева не чувствовала себя второй женой.

"Мы не на Востоке живем, поэтому жена одна, но она не чувствует себя второй. Я все делаю для этого, — цитирует Светлакова "Телепрограмма". — И я, и моя первая жена счастливы в новом браке. Путешествуем тоже вместе. Дочку с собой берем, а первую жену мы в путешествия не берем. Не знаю, почему, но перестали брать".

Сергей и Светлана развелись в 2012 году. Второй супругой юмориста стала Антонина Чеботарева. Шоумен не отказывает себе в удовольствии во всеуслышание заявлять о своих чувствах к ней, а также баловать возлюбленную сюрпризами: по словам Светлакова, он раз в неделю дарит жене букеты, которые сам собирает, "и этот романтизм растянут на долгое время".