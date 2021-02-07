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13:45   7 Февраля 2021
Происшествия

Тела трех погибших при сходе ледника нашли в Индии

Тела трех погибших при сходе ледника нашли в Индии

Спасатели обнаружили тела трех погибших при сходе ледника в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщают местные СМИ.

Двоих скончавшихся обнаружили на месте ЧП — на гидроэлектростанции "Ришиганга". Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в деревне Чамтоли.

Ранее спасательные службы сообщали, что свыше 150 человек без вести пропали при стихийном бедствии. На месте трагедии работают свыше 600 военнослужащих, помогающих в поисково-спасательной операции.

Власти проводят эвакуацию жителей прилегающих к гидроэлектростанции районов. Уровень воды в реке на один метр выше нормы. Ситуация нормализуется и находится под контролем, заверили спасатели.

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