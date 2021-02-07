Российские медики работают над технологией изменения вакцины при мутации COVID-19

Российские ученые заняты созданием технологии ускоренного производства противокоронавирусного препарата в условиях мутации, рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Российские ученые заняты созданием технологии ускоренного производства противокоронавирусного препарата в условиях мутации, рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Новый метод позволит создавать лекарства от коронавирусной инфекции даже в том случае, если вирус будет быстро мутировать, уточнил медик. Гинцбург напомнил, что специалисты Центра им. Гамалеи, которые работают над методикой, первыми воспроизвели вакцину от COVID-19 "Спутник V", передает ТАСС.

Предполагается, что труды российских медиков позволят создавать вакцинные препараты, даже если в геноме болезни возникнут сильные изменения, подчеркнул он. Также в центре напомнили, что ни один из выявленных за рубежом новых штаммов коронавируса не влияет на эффективность уже имеющихся лекарств.