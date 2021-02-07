Политолог Шаповалов призвал к блокировке Telergram-канала NEXTA в России

Создатели оппозиционного канала NEXTA, потерпев поражение в Белоруссии, переключились на Россию.

Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Life Степана Путило и экс-главного редактора Романа Протасевича, которые координировали белорусские протесты после президентских выборов 2020 года.

В качестве основания в ведомстве сослались на международный договор с соседним государством. Соглашение регулирует сферу помощи по уголовным делам, в том числе и экстрадицию, пояснили в СК.

Впрочем, запрос белорусских властей не приведет к реальным действиям со стороны Польши, убежден заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Варшава не просто покрывает деятельность NEXTA и NEXTA Life, но и, по сути, сама активно в ней участвует.

«Два белорусских гражданина выступают проводниками антибелорусских идей, которые формируются в странах Запада. Здесь Польша занимает самую активную позицию. Действия Белоруссии абсолютно оправданы и являются примером стандартных действий на государственном уровне, если есть уголовные дела и ну получить доступ к обвинениям. Но реакция Польши будет носить негативный характер. Подрывная деятельность каналов продолжится и в отношении Белоруссии, и в отношении России», — высказался эксперт «Политике Сегодня».

Создатели NEXTA проживают в Варшаве, но призывают к активным протестам в Белоруссии через свой канал, аудитория которого составляет около полутора миллионов человек. Ресурс прославился своим фейком о «российском спецназе» в Минске, но позже владельцы канала признали, что опубликовали дезинформацию.

В 2021 году авторы Telegram-каналов решили примериться к обстановке в России. Белорусы и ранее высказывали солидарность блогеру Алексею Навальному, он даже становился почетным гостем NEXTA. 18 января белорусы «отработали» арест блогера и суд над ним.

После анонса Навальным незаконной акции 23 января в Telegram-канале NEXTA Life появилось сообщение, что редакция не оставит «без поддержки россиян». Авторы заявили, что будут следить за обстановкой. Весь день проект освещал несанкционированные митинги по всей России. Аналогичные призывы, фото- и видеоматериалы наводнили ресурс и на следующих акциях — 31 января и 2 февраля, соответственно.

Сейчас канал продолжает публиковать откровенно антироссийский контент. По словам Шаповала, Россия может повлиять подобные NEXTA ресурсы только с помощью блокировок.

«Уже сейчас в России создана достаточная правовая база для блокировки антигосударственного контента в соцсетях. События последних недель показали, что система блокировки начинает действовать, и те или иные мессенджеры идут на встречу российскому правительству, ограничивая экстремистские призывы», — заключил политолог.

Накануне Telegram заблокировал каналы, в которых распространялись адреса и номера телефонов судей и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержаниях на незаконных акциях.

В ноябре Путило и Протасевич были включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Создатели белорусского оппозиционных телеграм-каналов, базирующихся в Польше, стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Ранее в своем расследовании о NEXTA «Политика Сегодня» подробно писала о создателях канала, их деятельности, связанной с организациями, которые признаны в РФ иноагентами, и политических взглядах.