Белоруссия потребовала у Польши экстрадиции основателей Nexta

Минск потребовал у Варшавы экстрадиции основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. Об этом сообщили в СК Белоруссии.

Минск потребовал у Варшавы экстрадиции основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. Об этом сообщили в СК Белоруссии.

Следственный комитет республики направил документы на экстрадицию из Польши основателей канала Nexta. В сообщении говорится, что между странами заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам. Соглашение также регламентирует вопрос об экстрадиции, напомнили в СК.

Протасевич и Путило создали канал Nexta на платформе YouTube в 2015 году. Спустя некоторое время они начали вещание в Telegram. После выборов президента Белоруссии 2020 года канал стал одной из главных площадок для противников избранного главы республики Александра Лукашенко.