Стали известны условия проживания в VIP-СИЗО на Украине

Фотографии платной камеры в Лукьяновском СИЗО появились в Сети.

Фотографии платной камеры в Лукьяновском СИЗО появились в Сети.

Улучшенные условия содержания заключенных включают в себя большую площадь помещения, наличие душа и только что сделанный ремонт. Об этом рассказал "Союз блогеров Украины" в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что в таких камерах есть кондиционер, микроволновая печь, холодильник и даже плазменный телевизор. Кроме того, арестант имеет возможность выбирать блюда из разнообразного меню.

Чтобы получить такие "сказочные" условия отбывания наказания, заключенному предстоит заплатить 2 тыс. гривен в сутки. Неделя пребывания в самой дорогой камере следственного изолятора на Украине обойдется в 8 тыс. гривен, месяц — 12 тыс.