Гражданскую супругу депутата Козака внесли в базу сайта "Миротворец"

Гражданскую жену депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака Наталью Лавренюк внесли в базу сайта "Миротворец".

Гражданскую жену депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака Наталью Лавренюк внесли в базу сайта "Миротворец".

Козак владеет заблокированными в Незалежной телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK. Решение о применении санкций к ресурсам вынес Совет национальной безопасности и обороны Украины. Указ о введении в действие данных мер подписал президент страны Владимир Зеленский. Телеканалы прекратили свое эфирное вещание, но остались доступны в Youtube.

Скандальный сайт "Миротворец" известен как платформа, где публикуют сведения о журналистах, ополченцах из ДНР, ЛНР и других лицах. На ресурсе их называют "изменниками родины". Гражданскую супругу Козака внесли с формулировкой "пособник российских оккупантов, финансирование российских оккупантов, нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства".