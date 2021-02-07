Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:44   7 Февраля 2021
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Филиппинах

Сильные подземные толчки ощутили жители южной части Филиппин. По данным Института вулканологии и сейсмологии страны (Phivolcs), магнитуда землетрясения составила 6,3.

Эпицентр располагался в шести км от города Магсайсай в Южном Давао. Очаг находился на глубине 15 км. Сообщается, что толчки также могли почувствовать жители Дигоса, Кидапавана, Давао, Малите, Самале, Панабо и Будте.

По данным сейсмологов, в вышеупомянутых районах могло произойти обрушение грунта, из-за которого здания и объекты инфрастуктуры могли получить повреждения, однако информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#землетрясение #филиппины #Магсайсай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров