Ультраправые организации в Токио проводят акции в честь Курильских островов

Ультраправые организации на улицах Токио проводят акции в день "северных территорий". Японцы так называют Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Ультраправые организации на улицах Токио проводят акции в день "северных территорий". Японцы так называют Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Участники акции разъезжают в микроавтобусах на расстоянии от посольства РФ в Токио и через громкоговорители скандируют лозунги или транслируют маршевые мелодии, передает корреспондент РИА Новости. Полиция усилила охрану за несколько кварталов от здания. Стражи порядка блокируют подъезд ультраправых к посольству. Днем примерно в двух кварталах от дипмиссии остановились три черных микроавтобуса и собрали вокруг себя около 20 полицейских.

В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору. Это считается довольно серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор Япония требовала возвращения четырех островов.