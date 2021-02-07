Сожительница покойного "Иванушки" отказывается съезжать из его квартиры

После смерти известного певца Олега Яковлева его единственная возлюбленная, журналистка Александра Куцевол осталась ни с чем. Помочь женщине призвала продюсер Олеся Сазыкина.

После смерти известного певца Олега Яковлева его единственная возлюбленная, журналистка Александра Куцевол осталась ни с чем. Помочь женщине призвала продюсер Олеся Сазыкина.

Натиск со стороны наследников солиста группы Иванушки International поставил Куцевол буквально в безвыходное положение. В своем предсмертном письме артист завещал все свое имущество племяннице и близкому другу Роману Радову. В итоге квартира, в которой журналистка ухаживала за артистом, ей не принадлежит.

Несмотря на волю покойного, Куцевол не планирует выезжать из квартиры и забаррикадировалась в ней. Журналистка не пускает к себе никого, в том числе и судебных приставов. Уже несколько лет настоящие владельцы пытаются выжить ее из жилплощади, однако она не поддается.

Скандал вокруг наследства Яковлева начался летом 2017 года. Александра Куцевол не поверила, что возлюбленный не оставил ей ничего, ведь именно она была рядом перед смертью и ухаживала за ним.

Вступиться за возлюбленную покойного музыканта решила продюсер Олеся Сазыкина. Она рассказала, что журналистка восприняла поступок Яковлева как предательство и решила оставить себе жилплощадь в качестве моральной компенсации.

"Саша сидит в бункере, в квартире у Яковлева. По-женски ее очень жалко. Саша 24 часа в сутки была с Олегом, а Олег с ней некрасиво поступил. Он ее уничтожил как личность, как женщину", — прокомментировала ситуацию продюсер в интервью Пятому каналу.

После оглашения наследства Куцевол задалась целью любыми средствами узаконить свое пребывание в апартаментах Яковлева, считает Сазыкина. Продюсер призывает родных артиста купить обиженной женщине квартиру, чтобы не выгонять ее в никуда. А самой Куцевол посоветовала освободить жилплощадь, поскольку против нее могут возбудить уголовное дело.