Киллер под псевдонимом Киплинг взялся за повесть об убийстве Михаила Круга

Член организованной преступной группировки (ОПГ) "Тверские волки" Александр Осипов (младший) пишет повесть об убийстве популярного шансонье Михаила Круга.

Член организованной преступной группировки (ОПГ) "Тверские волки" Александр Осипов (младший) пишет повесть об убийстве популярного шансонье Михаила Круга.

Находящийся в колонии киллер из некогда авторитетной в Тверской области банды открыл у себя дар писателя и решил перенести на бумагу похождения членов ОПГ в 1990–2000-х годах. В книге заключенного будет описано и убийство Михаила Круга. Об этом сообщает "АиФ".

По информации источника, у книги уже есть рабочее название "В разборках победителей нет". Экс-член ОПГ "Тверские волки" Александр Осипов (младший) творит под псевдонимом Александр Киплинг. Известно, что у заключенного писателя четыре высших образования.