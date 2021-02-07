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12:20   7 Февраля 2021
Происшествия

Кадры схода ледника в Индии появились в Сети

Кадры схода ледника в Индии появились в Сети

Пользователи Twitter опубликовали видео схода ледника в Индии, после которого пропали более 150 человек.

Момент схода снега в индийском штате Уттаракханд попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как растаявший лед стекает с гор в сторону населенного пункта, снося все на своем пути. В зоне инцидента, по предварительным данным, оказались рабочие, трудившиеся на местном энергетическом объекте.

Ранее индийские СМИ сообщили о сходе ледника на севере страны. По их данным, в результате инцидента пропали без вести более 150 человек. Некоторых из них уже записали в погибшие.

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#видео #индия #сход #ледник

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