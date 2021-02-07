12:20 7 Февраля 2021Происшествия
Кадры схода ледника в Индии появились в Сети
Пользователи Twitter опубликовали видео схода ледника в Индии, после которого пропали более 150 человек.
Пользователи Twitter опубликовали видео схода ледника в Индии, после которого пропали более 150 человек.
Момент схода снега в индийском штате Уттаракханд попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как растаявший лед стекает с гор в сторону населенного пункта, снося все на своем пути. В зоне инцидента, по предварительным данным, оказались рабочие, трудившиеся на местном энергетическом объекте.
Footage of live video ???? pic.twitter.com/UDcJiZ0edE— Nitin Verma (@NitinVe85938825) February 7, 2021
Ранее индийские СМИ сообщили о сходе ледника на севере страны. По их данным, в результате инцидента пропали без вести более 150 человек. Некоторых из них уже записали в погибшие.