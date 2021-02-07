Депутат Новиков прокомментировал позицию Австрии по "СП-2"

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков прокомментировал позицию Австрии по газопроводу "Северный поток — 2".

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков прокомментировал позицию Австрии по газопроводу "Северный поток — 2".

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц назвал "Северный поток — 2" европейским проектом, который отвечает интересам многих государств.

По словам Новикова, австрийский канцлер озвучил объективную реальность, сделав здравое заявление на тему газопровода. Как считает российский парламентарий, запуск строительства означал, что проект хорошо просчитан и пользуется поддержкой определенных сил, которые имеют влияние довести работу до конца.

"Мой прогноз состоит в том, что строительство будет завершено и газопровод будет достроен. Но США, для которых принципиально сохранять Европу в орбите своей политики, будут настойчиво этот газопровод торпедировать", — заявил Новиков.

Сейчас строительство "Северного потока — 2" вошло в финальную стадию, заключил депутат Госдумы.