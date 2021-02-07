Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:11   7 Февраля 2021
Армия

Полет российского бомбардировщика из ядерной триады показали на видео

Полет российского бомбардировщика из ядерной триады показали на видео

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Амурской области. Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

Экипажи самолетов выполнили воздушное патрулирование в заданном районе. Полеты проходили в сложных метеоусловиях, рассказали в оборонном ведомстве Российской Федерации.

На видео показаны моменты взлета и посадки стратегических ракетоносцев, а также их полет.

Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады. Они предназначены для поражения целей в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Это самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#минобороны рф #амурская область #ту-95мс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров