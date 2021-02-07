12:11 7 Февраля 2021Армия
Полет российского бомбардировщика из ядерной триады показали на видео
Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Амурской области. Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.
Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Амурской области. Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.
Экипажи самолетов выполнили воздушное патрулирование в заданном районе. Полеты проходили в сложных метеоусловиях, рассказали в оборонном ведомстве Российской Федерации.
На видео показаны моменты взлета и посадки стратегических ракетоносцев, а также их полет.
Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады. Они предназначены для поражения целей в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Это самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями.