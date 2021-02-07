Полет российского бомбардировщика из ядерной триады показали на видео

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Амурской области. Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Амурской области. Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

Экипажи самолетов выполнили воздушное патрулирование в заданном районе. Полеты проходили в сложных метеоусловиях, рассказали в оборонном ведомстве Российской Федерации.

На видео показаны моменты взлета и посадки стратегических ракетоносцев, а также их полет.

Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады. Они предназначены для поражения целей в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Это самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями.