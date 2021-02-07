Начиненный взрывчаткой беспилотник хуситов уничтожен у границы Саудовской Аравии

Силы арабской коалиции перехватили и уничтожили заминированный хуситами беспилотник.

Силы арабской коалиции перехватили и уничтожили заминированный хуситами беспилотник.

Йеменские повстанцы, входящие в движение "Ансар Аллах", направили в воскресенье утром заминированный беспилотник в сторону гражданских объектов на юге Саудовской Аравии. Возглавляемая Королевством арабская коалиция уничтожила вражеский БПЛА.

Напомним, в Йемене ведутся активные боевые действия между правительственными силами президента Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемыми арабской коалицией, и хуситами. При посредничестве Саудовской Аравии в 2018 году сепаратисты пошли на мировую с действующей властью путем подписания соглашения о перемирии в Эр-Рияде. Согласно документу, в конце 2020 года в Йемене было создано новое правительство, в которое вошли министры-южане.