Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:39   7 Февраля 2021
Армия

Начиненный взрывчаткой беспилотник хуситов уничтожен у границы Саудовской Аравии

Начиненный взрывчаткой беспилотник хуситов уничтожен у границы Саудовской Аравии

Силы арабской коалиции перехватили и уничтожили заминированный хуситами беспилотник.

Йеменские повстанцы, входящие в движение "Ансар Аллах", направили в воскресенье утром заминированный беспилотник в сторону гражданских объектов на юге Саудовской Аравии. Возглавляемая Королевством арабская коалиция уничтожила вражеский БПЛА.

Напомним, в Йемене ведутся активные боевые действия между правительственными силами президента Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемыми арабской коалицией, и хуситами. При посредничестве Саудовской Аравии в 2018 году сепаратисты пошли на мировую с действующей властью путем подписания соглашения о перемирии в Эр-Рияде. Согласно документу, в конце 2020 года в Йемене было создано новое правительство, в которое вошли министры-южане.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#саудовская аравия #хуситы #бпла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров