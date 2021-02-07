МИД Украины боится гнева России за блокировку трех телеканалов

Россия ответит на блокировку трех оппозиционных телеканалов на Украине, в этом уверен глава МИД страны Дмитрий Куклеба.

Россия ответит на блокировку трех оппозиционных телеканалов на Украине, в этом уверен глава МИД страны Дмитрий Куклеба.

По словам дипломата, сейчас у России есть другие дела, но можно не сомневаться, что Москва не забудет действий Киева.

"Когда мы жестко защищаем свои национальные интересы, ответ от России прилетит", — уверен глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что к такой "ежедневной борьбе" Киев должен быть готов. Украина должна подойти к этому вопросу как "зрелое государство". Сейчас страна ведет работу, чтобы все органы власти и общество "готовы были отразить удар, который нанесет Россия", заключил министр.