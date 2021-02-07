Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:37   7 Февраля 2021
Политика

МИД Украины боится гнева России за блокировку трех телеканалов

МИД Украины боится гнева России за блокировку трех телеканалов

Россия ответит на блокировку трех оппозиционных телеканалов на Украине, в этом уверен глава МИД страны Дмитрий Куклеба.

По словам дипломата, сейчас у России есть другие дела, но можно не сомневаться, что Москва не забудет действий Киева.

"Когда мы жестко защищаем свои национальные интересы, ответ от России прилетит", — уверен глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что к такой "ежедневной борьбе" Киев должен быть готов. Украина должна подойти к этому вопросу как "зрелое государство". Сейчас страна ведет работу, чтобы все органы власти и общество "готовы были отразить удар, который нанесет Россия", заключил министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #телеканалы #кулеба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров