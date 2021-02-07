Муж Веры Глаголевой рассказал о загадочных событиях перед ее кончиной

Супруг знаменитой киноактрисы Веры Глаголевой Кирилл Шубский рассказал, как звезда неожиданно восстановилась на момент работы в мелодраме "Две женщины".

Супруг знаменитой киноактрисы Веры Глаголевой Кирилл Шубский рассказал, как звезда неожиданно восстановилась на момент работы в мелодраме "Две женщины".

Вышедшая на большие экраны 22 января 2015 года кинолента "Две женщины" рассказывает о сильной девушке, которая вышла замуж за знатного помещика. Внезапно спокойная жизнь прерывается, когда героиня влюбляется в наставника собственного сына.

По мнению Кирилла Шубского, в процессе работы над лентой с его женой происходило что-то странное. Очередной визит к медикам показал, что ее внутренние органы, пораженные раковыми клетками, магическим образом восстановились.

"Все показатели, прямые и косвенные, были в норме. Это воздействие фильма или каких-то внутренних резервов организма? Какие-то элементы мистики в этом есть", — удивился мужчина.

В такие моменты, когда Глаголева чувствовала себя лучше, она вновь возвращалась на съемочную площадку. Актриса часто называла себя птицей Феникс, которая из раза в раз возрождалась из пепла.

Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года. Ей был 61 год. Причиной смерти стала злокачественная опухоль желудка, с которой звезда боролась до последнего.