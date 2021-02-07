Звезда "Папиных дочек" Бледный рассказал о пережитых страданиях

Звезда сериала "Папины дочки" Филипп Бледный опубликовал в своем Instagram проникновенное послание к матери. В письме он рассказал о пережитых трудностях.

Звезда сериала "Папины дочки" Филипп Бледный опубликовал в своем Instagram проникновенное послание к матери. В письме он рассказал о пережитых трудностях.

Недавно Филипп Бледный растрогал поклонников новым постом в Instagram. Он опубликовал архивное фото матери. Под снимком артист опубликовал письмо, где рассказал о депрессивных моментах своей жизни. Актер не раскрыл детали конкретных событий, которые привели к печальным воспоминаниям. Однако он намекнул, что все дело в превратностях любви.

"Мама, ты знаешь, любовь — она такая беспощадная. Мам, мне 33 скоро, я уже кое что повидал, и от той самой любви мне бывало так дерьмово, что и жить вовсе не хотелось. Ты не думай, не только горечь потерь я вкушал, но и счастья лучи касались моей кудрявой головы! Мам, я знаю что такое любовь. Любовь — это ты. Спасибо, что подарила мне жизнь!" — обратился артист к родительнице.

Звезда "Папиных дочек" поделился теплыми воспоминаниями о взаимоотношениях с матерью. Он рассказал о том, что до сих пор любит засыпать, положив голову к ней на колени. Бледный также подчеркнул, что понимает: материнство — не только любовь, но и бремя. В конце своего письма актер поблагодарил маму за то, что она подарила ему жизнь.