Безрезультатные визиты Санду в другие страны разочаровали молдаван

Президент Молдавии Майя Санду продолжает посещать иностранные государства, однако граждане страны не видят в этом никакого смысла.

Президент Молдавии Майя Санду продолжает посещать иностранные государства, однако граждане страны не видят в этом никакого смысла.

Глава Молдавии на этот раз оказалась во Франции, куда ее пригласил президент Эммануэль Макрон. В ходе переговоров она рассказала своему коллеге о сложной политической ситуации в стране.

Кроме того, Санду провела встречу с представителями французского бизнеса, призывая их делать инвестиции в экономику Молдавии. Однако никакого внятного ответа от предпринимателей не последовало. После возвращения на родину Санду раскритиковал бывший глава государства Игорь Додон.

"Я понимаю, что хочется пиара перед выборами, но нужно заниматься проблемами внутри страны. Что важнее, решать политический кризис внутри страны, или ехать в Бухарест и проводить встречи в Европе, которые не имеют реального эффекта для страны?", — заявил Додон.

Примечательно, что Санду пообещала и дальше придерживаться политики евроинтеграции. Об этом ее попросил Макрон.