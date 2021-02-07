Политолог Кошкин объяснил «сожаление» Японии об отсутствии договора по Курилам

Заявление о «возвращении» южных Курильских остров звучат из уст японских официальных лиц ежегодно, напомнил эксперт.

Нерешенная проблема «северных территорий» (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), а также отсутствие мирного договора с Россией вызывают глубокое сожаление. Об этом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга в воскресенье, 7 февраля.

Суга в обращении к ежегодному общенациональному съезду за «возвращение территорий» упомянул и о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2020 года. Глава японского правительства заявил, что стороны «договорились о продолжении диалога, в том числе, и о заключении мирного договора».

Речь идет о полноценном мирном договоре между Москвой и Токио, которого страны пытаются добиться еще со времен окончания Второй мировой войны. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которые до сих пор считает своими владениями.

История вопроса

День «северных территорий» празднуется в Стране восходящего солнца ежегодно 7 февраля. Он связан с годовщиной подписания с Россией Симодского трактата 1855 года. Тогда власти Российской Империи «из соображений добрососедства» передали Японии острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Однако после Советско-японской войны в августе-сентябре 1945 года войска СССР полностью заняли Курильские острова, присоединив их к Хабаровскому краю. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали декларацию. По документу, острова Малой Курильской гряды и Шикотан передавались во владения азиатского государства, но только после заключения мирного договора. Японцы под давлением США отвергли компромисс: Вашингтон пригрозил не отдать Токио остров Окинава, захваченный в 1945 году. В 1960 году СССР и вовсе отменил передачу южно-курильских островов Японии из-за заключения страной союзнического договора с Соединенными Штатами.

Причем здесь США?

Отсутствие мирного договора омрачает дипломатические отношения РФ и Японии уже 76 лет. Ежегодно, в День «северных территорий», из уст японских официальных лиц звучат заявление «о возвращении» четырех остров. Как правило, они носят обвинительный характер в адрес России, подчеркивает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Япония — надежный партнер и союзник Соединенных Штатов, напоминает собеседник «Политики Сегодня». Американские военные базы находятся в стране еще со времен окончания Второй мировой войны. Американцы регулярно используют тему южных Курильских островов, чтобы создать напряженность в отношениях РФ и Японии.

«Администрация нового президента США Джо Байдена весьма много претензий предъявляет России. По периметру наших границ она распыляет некую информационную агрессию к отношению РФ. 7 февраля мы видим подогрев в виде такого обвинительного акта. Надо понимать: да, мирного договора нет, но это не значит, что мы находимся в состоянии войны с Японией. Есть конференция от 1956 года, которая полностью отвечает на подобного рода провокационные вопросы и регулирует наши отношения», — объясняет эксперт.

В целом Суга продолжает дипломатическую линию своего предшественника — Синдзо Абэ, отмечает Кошкин. Он достаточно много взаимодействовал с президентом России Владимиром Путиным, в том числе по вопросу Южно-курильских остров.

«Был такой миф, или же это историческая правда, которую он весьма тиражировал. Якобы [Абэ] поклялся на могиле отца, что вернет хотя бы несколько "северных островов" Японии», — рассказал Кошкин.

Еще до принятия поправок к статье Конституции РФ «О федеральных территориях и недопустимости отчуждения территорий», Путин предлагал Абэ подписать мирный договор «без предварительных условий», но японская сторона не согласилась. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия пытается «не что-то отдать или получить, а подписать мирный договор».

«В Японии есть серьезные силы проамериканского толка, которые и противодействуют движению навстречу двух государств. Это надо учитывать. На сегодняшний день мы видим некий технологический метод воздействия на мировое сознание с позиции "Япония белая и пушистая, за мир и дружбу, а Россия такая плохая, отбирает территории и никому не отдает". В этом формате и пытаются трактовать простому обывателю эту несложную геополитическую арифметику. При этом запудриваются мозги, что Россия — это "агрессор"», — заключил политолог.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на прошлой неделе заявил, что Россия не имеет права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории из-за принятых в Конституцию поправок. Вместе с тем он заметил, что Москва готова к диалогу с Японией насчет совместной экономической деятельности на Курильских островах, но Япония пока на это не соглашается.