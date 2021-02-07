Российские медики выявили 16 048 новых случаев COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа обновил статистику. В России медики выявили 16 048 новых случаев заболевания в 85 регионах страны.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа обновил статистику. В России медики выявили 16 048 новых случаев заболевания в 85 регионах страны.

Более десяти процентов (10,8%) новых заболевших переносят заболевание в бессимптомной форме. Общее число пациентов, у которых был диагностирован коронавирус нового типа, возросло до 3 967 281.

Медики зафиксировали 432 летальных исхода за сутки. За весь период пандемии зафиксирован 76 661 летальный исход. Полностью здоровыми за сутки выписались 19 884 человека. Всего стране излечились от коронавируса 3 456 210 человек.