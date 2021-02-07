Российский эксперт объяснил выгоды США от продления СНВ-3

Эксперты по США оценили перспективы взаимодействия Вашингтона и Москвы в сфере международной безопасности.

Эксперты по США оценили перспективы взаимодействия Вашингтона и Москвы в сфере международной безопасности.

Согласие администрации президента США Джо Байдена на продление СНВ-3 — это позитивный шаг для отношений между Москвой и Вашингтоном. Однако его можно также расценивать как попытку "действовать по своим правилам". Об этом заявил профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков.

"То, что мы сейчас видим – это, прежде всего, шаги, которые нужны для того, чтобы показать, что "я не Трамп, я действую по своим правилам". Но надо понимать, что это не означает, что эти правила играют на сторону России", – подчеркнул Судаков в разговоре с Baltnews.

Представитель Пентагона Джон Керби ранее заявил, что продление СНВ-3 — это начало взаимодействия с РФ и другими государствами для сокращения ядерной угрозы и решения проблем стратегической стабильности. Продление соглашения выгодно для национальных интересов США и может уберечь мир от начала новой гонки вооружений.

Эксперт считает, что президент США Джо Байден не будет безвозмездно идти навстречу России. Каждая "уступка" со стороны США имеет дополнительные условия.

"СНВ–3 – это тот договор, который выгоден двум странам, поэтому я считаю, что Америка выигрывает от того, что продлевает этот договор, и обе наши страны выигрывают в равной степени", – выразил уверенность Судаков.

Специалист добавил, что США никогда не пошли бы на продление СНВ-3, если бы это было невыгодно Вашингтону.