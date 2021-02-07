Заминированный автомобиль взорвался на востоке Афганистана

Автомобиль взорвался на контрольно-пропускном пункте в афганской провинции Нангархар. Один человек погиб, передает The Mehr News Agency.

Автомобиль взорвался на контрольно-пропускном пункте в афганской провинции Нангархар. Один человек погиб, передает The Mehr News Agency.

Инцидент произошел неподалеку от полицейского участка в районе Хогяни около 05:00 по местному времени, сообщил пресс-секретарь полиции Нангархара Фарид Хан. По предварительным данным, в автомобиле, который подъехал к КПП, находилась бомба. От полученных при взрыве травм охранник скончался на месте, еще 11 человек получили ранения.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Известно, что в Афганистане происходит противостояние правительства и боевиков радикальной группировки "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).