Зюганов раскрыл планы Запада по превращению Навальной во "вторую Тихановскую"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о возможных попытках сделать из жены "берлинского пациента" Юлии Навальной "вторую Светлану Тихановскую".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о возможных попытках сделать из жены "берлинского пациента" Юлии Навальной "вторую Светлану Тихановскую".

Политик отреагировал на заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В одном из интервью женщина сравнила себя с супругой провокатора и призвала Юлию Навальную "держаться, бороться и верить", заняв место мужа.

"Я не удивлюсь, если это будет так, потому что это давно отработанный нашими противниками пример. Привыкли нам навязывать своих героев... В общем, прием не нов сам по себе", — пояснил Геннадий Зюганов РИА Новости.

Женщины не пытаются поправить своих супругов и направить их на путь служения родине. Вместо этого они обслуживают интересы чужой разведки, добавил лидер КПРФ.