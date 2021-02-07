Политолог Погребинский объяснил план Кремля по украинскому направлению

Украинский политолог Михаил Погребинский объяснил свое несогласие с другими экспертами, утверждающими, что Москва не имеет конкретного плана по Донбассу.

Украинский политолог Михаил Погребинский объяснил свое несогласие с другими экспертами, утверждающими, что Москва не имеет конкретного плана по Донбассу.

По его словам, российское руководство находится в очень непростой ситуации. Кремлю необходимо постоянно балансировать, чтобы удержать равновесие в отношениях с европейскими странами. В первую очередь речь идет, конечно, о Германии и Франции, которые являются членами "нормандской четверки".

Москве необходимо не допустить формирования жесткого антироссийского фронта, в который могут объединиться США, Великобритания, Германия с Францией и вся остальная Европа, утверждает политолог. Погребинский также отметил, что такие действия России можно понять, так как поддержание экономических связей с Европой является очень важным пунктом для Кремля.