Украинские силовики выпустили по ДНР более 12 снарядов за сутки

ВСУ пять раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшие сутки.

ВСУ пять раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшие сутки.

Об этом сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Украинские силовики выпустили по территории республики 12 снарядов калибром 122 мм, а также применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее стало известно о намерении Киева "модернизировать" Минские соглашения посредством привлечения к переговорному процессу Польши и США. Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что минский формат устарел, а "дополнительные альянсы", представленные вышеуказанными странами, "могли бы принести пользу" с точки зрения завершения военных действий.