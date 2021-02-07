Активисты Black Lives Matter напали на полицейских в Калифорнии

Новые стычки произошли в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) между активистами движения Black Lives Matter (BLM) и сотрудниками полиции.

Новые стычки произошли в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) между активистами движения Black Lives Matter (BLM) и сотрудниками полиции.

Толпа демонстрантов BLM атаковала стражей порядка. Полицейских преследовали и покрывали оскорблениями. Видео беспорядков уже появилось в Сети.

Волна беспорядков прокатилась по крупным городам США в конце мая прошлого года. Поводом стала гибель при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Полиция надела на него наручники, повалила на землю, а один из стражей порядка наступил Флойду коленом на шею. От полученных травм он скончался.