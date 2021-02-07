Политолог объяснил, кто отдал приказ Зеленскому закрыть телеканалы
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех телеканалов после соответствующего сигнала из американского посольства, уверен политолог Михаил Погребинский.
В ситуации с блокировкой каналов совпали интересы лидера государства и Запада, полагает эксперт. Слова директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Погребинского приводит издание "Украина.ру".
"Сам бы он (Зеленский. — Прим. ред.) побоялся, а поскольку за спиной стоит такая громадная, с кувалдой, страна, то почему бы и нет? Защитит в случае чего", — пояснил политолог.
Глава Незалежной ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины применить санкции против депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. Его телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsОne были вынуждены прекратить вещание в эфире.