Политолог объяснил, кто отдал приказ Зеленскому закрыть телеканалы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех телеканалов после соответствующего сигнала из американского посольства, уверен политолог Михаил Погребинский.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех телеканалов после соответствующего сигнала из американского посольства, уверен политолог Михаил Погребинский.

В ситуации с блокировкой каналов совпали интересы лидера государства и Запада, полагает эксперт. Слова директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Погребинского приводит издание "Украина.ру".

"Сам бы он (Зеленский. — Прим. ред.) побоялся, а поскольку за спиной стоит такая громадная, с кувалдой, страна, то почему бы и нет? Защитит в случае чего", — пояснил политолог.

Глава Незалежной ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины применить санкции против депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. Его телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsОne были вынуждены прекратить вещание в эфире.