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9:44   7 Февраля 2021
Происшествия

Ученые из США зафиксировали сильное землетрясение в Новогвинейском море

Ученые из США зафиксировали сильное землетрясение в Новогвинейском море

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,3 балла, выявлено в воскресенье в Новогвинейском море. О нем сообщили американские специалисты.

Сейсмические толчки зафиксированы 7 февраля примерно в 05:45 по московскому времени, говорится в сообщении Геологической службы США (USGS). Как передает РИА Новости, эпицентр землетрясения пришелся на территорию в 194 километрах от города Лоренгау в Папуа — Новой Гвинее. Данных об угрозе цунами не поступали.

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#землетрясение #ученые #папуа

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