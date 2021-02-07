Ученые из США зафиксировали сильное землетрясение в Новогвинейском море

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,3 балла, выявлено в воскресенье в Новогвинейском море. О нем сообщили американские специалисты.

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,3 балла, выявлено в воскресенье в Новогвинейском море. О нем сообщили американские специалисты.

Сейсмические толчки зафиксированы 7 февраля примерно в 05:45 по московскому времени, говорится в сообщении Геологической службы США (USGS). Как передает РИА Новости, эпицентр землетрясения пришелся на территорию в 194 километрах от города Лоренгау в Папуа — Новой Гвинее. Данных об угрозе цунами не поступали.