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9:37   7 Февраля 2021
Происшествия

Банду подростков-террористов задержали в Ставропольском крае

Банду подростков-террористов задержали в Ставропольском крае

Силовики задержали пятерых членов ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), передает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, среди задержанных есть лица, не достигшие совершеннолетия. Правоохранители проверяют их причастность к преступлениям террористической направленности и выясняют, была ли эта группировка задействована в организации терактов. Также изучаются их переписки с другими членами запрещенной организации.

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#террористы #ставропольский край #звдержание

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