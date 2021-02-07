Банду подростков-террористов задержали в Ставропольском крае

Силовики задержали пятерых членов ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), передает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Силовики задержали пятерых членов ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), передает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, среди задержанных есть лица, не достигшие совершеннолетия. Правоохранители проверяют их причастность к преступлениям террористической направленности и выясняют, была ли эта группировка задействована в организации терактов. Также изучаются их переписки с другими членами запрещенной организации.