Российские ученые прогнозируют ослабление масочного режима к концу весны

Масочный режим в России могут ослабить к концу весны при соблюдении ряда определенных условий. О таком прогнозе сообщили российские ученые.

Масочный режим в России могут ослабить к концу весны при соблюдении ряда определенных условий. О таком прогнозе сообщили российские ученые.

Среди обязательных факторов для отмены масочного режима врач-иммунолог Зоя Скорпилева назвала появление коллективного иммунитета и вакцинацию от коронавируса. Таким образом количество заболевших инфекцией должно резко снизиться, передает РБК.

Вирусолог Алексей Аграновский в свою очередь добавил, что сейчас в России наблюдается неплохая ситуация с заболеваемостью. По его мнению, если подобная тенденция сохранится, то к лету можно ожидать послабления или даже полной отмены противоэпидемических ограничений.