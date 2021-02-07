Процесс импичмента Трампу могут приостановить на новой неделе

Законодатели США на новой неделе могут приостановить процесс импичмента экс-президенту страны Дональду Трампу.

Законодатели США на новой неделе могут приостановить процесс импичмента экс-президенту страны Дональду Трампу.

Как сообщают журналисты издания The New York Times, адвокат Трампа Дэвид Шон направил письмо ряду сенаторов и конгрессменов. Он просит законодателей приостановить разбирательство на тему импичмента 12 февраля из-за необходимости соблюдать шаббат. Скорее всего, в разбирательствах сделают паузу до 14 февраля включительно, указывают авторы материала.

Процедуру импичмента Трампу инициировали в начале января после того, как его сторонники ворвались в Капитолий в Вашингтоне и устроили массовый протест против результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.