Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:50   7 Февраля 2021
Общество

Известная сеть магазинов США заплатит сотрудникам за вакцинацию от COVID-19

Известная сеть магазинов США заплатит сотрудникам за вакцинацию от COVID-19

Руководство американской сети супермаркетов Kroger выплатит своим работникам по 100 долларов, если они сделают прививку от коронавируса. Об этом сообщил канал CNN.

Для получения выплаты сотрудникам необходимо предоставить в отдел кадров справку, подтверждающую вакцинацию, уточнили представители компании. Тем, кто по показаниям здоровья или из-за личных убеждений не могут сделать прививку, было предложено пройти некие специальные курсы, которые тоже будут оплачены.

Главный медицинский специалист Kroger Марк Уоткинс напомнил, что вакцина от коронавируса и выполнение санитарных норм остаются самими эффективными средствами в борьбе с пандемией. Он заявил, что во всех супермаркетах сети должны поддерживаться этих правил, передает ТАСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #вакцинация #Kroger

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров