Известная сеть магазинов США заплатит сотрудникам за вакцинацию от COVID-19

Руководство американской сети супермаркетов Kroger выплатит своим работникам по 100 долларов, если они сделают прививку от коронавируса. Об этом сообщил канал CNN.

Руководство американской сети супермаркетов Kroger выплатит своим работникам по 100 долларов, если они сделают прививку от коронавируса. Об этом сообщил канал CNN.

Для получения выплаты сотрудникам необходимо предоставить в отдел кадров справку, подтверждающую вакцинацию, уточнили представители компании. Тем, кто по показаниям здоровья или из-за личных убеждений не могут сделать прививку, было предложено пройти некие специальные курсы, которые тоже будут оплачены.

Главный медицинский специалист Kroger Марк Уоткинс напомнил, что вакцина от коронавируса и выполнение санитарных норм остаются самими эффективными средствами в борьбе с пандемией. Он заявил, что во всех супермаркетах сети должны поддерживаться этих правил, передает ТАСС.