Финансист разъяснила правила надежного инвестирования
Финансовая система располагает инструментами, правильное использование которых поможет сберечь деньги. Финансовый эксперт Надежда Грошева раскрыла доходные пути вложения средсв.
В первую очередь всегда стоит учитывать, по словам Грошевой, не только возможную прибыль, что принесут вложения, но и вероятные риски. Проще всего сохранить деньги и немного заработать с помощью банковского депозита. Следует помнить, что система страхования вкладов ограничивает сумму, которую можно сберечь без рисков 1,4 млн рублей, передает РИА Новости.
Среди самых простых и доступных финансовых инструментов эксперт выделяет облигации федерального займа (ОФЗ). Преимущества этих ценных бумаг в том, что государство гарантирует возврат денег в конце периода обращения облигации. Можно вернуть государственные облигации в любое время, получив все вложенные деньги обратно, но проценты по ним вернутся лишь по прошествии трех лет.