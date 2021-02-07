Финансист разъяснила правила надежного инвестирования

Финансовая система располагает инструментами, правильное использование которых поможет сберечь деньги. Финансовый эксперт Надежда Грошева раскрыла доходные пути вложения средсв.

Финансовая система располагает инструментами, правильное использование которых поможет сберечь деньги. Финансовый эксперт Надежда Грошева раскрыла доходные пути вложения средсв.

В первую очередь всегда стоит учитывать, по словам Грошевой, не только возможную прибыль, что принесут вложения, но и вероятные риски. Проще всего сохранить деньги и немного заработать с помощью банковского депозита. Следует помнить, что система страхования вкладов ограничивает сумму, которую можно сберечь без рисков 1,4 млн рублей, передает РИА Новости.

Среди самых простых и доступных финансовых инструментов эксперт выделяет облигации федерального займа (ОФЗ). Преимущества этих ценных бумаг в том, что государство гарантирует возврат денег в конце периода обращения облигации. Можно вернуть государственные облигации в любое время, получив все вложенные деньги обратно, но проценты по ним вернутся лишь по прошествии трех лет.