Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:33   7 Февраля 2021
Экономика

Финансист разъяснила правила надежного инвестирования

Финансист разъяснила правила надежного инвестирования

Финансовая система располагает инструментами, правильное использование которых поможет сберечь деньги. Финансовый эксперт Надежда Грошева раскрыла доходные пути вложения средсв.

В первую очередь всегда стоит учитывать, по словам Грошевой, не только возможную прибыль, что принесут вложения, но и вероятные риски. Проще всего сохранить деньги и немного заработать с помощью банковского депозита. Следует помнить, что система страхования вкладов ограничивает сумму, которую можно сберечь без рисков 1,4 млн рублей, передает РИА Новости.

Среди самых простых и доступных финансовых инструментов эксперт выделяет облигации федерального займа (ОФЗ). Преимущества этих ценных бумаг в том, что государство гарантирует возврат денег в конце периода обращения облигации. Можно вернуть государственные облигации в любое время, получив все вложенные деньги обратно, но проценты по ним вернутся лишь по прошествии трех лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#финансирование #инвестиции #Надежные вложения #Совет специалиста

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров