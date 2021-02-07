Очереди на хабаровских заправочных станциях исчезли

Ситуация с покупкой бензина АИ-95 на "заправках" Хабаровска по-прежнему остается сложной, однако другие виды топлива уже поступили на АЗС, передает корреспондент РИА Новости.

Ситуация с покупкой бензина АИ-95 на "заправках" Хабаровска по-прежнему остается сложной, однако другие виды топлива уже поступили на АЗС, передает корреспондент РИА Новости.

Проблемы с наличием бензина АИ-92 и АИ-95 начались в Хабаровске в середине прошлого месяца. Часть заправочных станций закрылась из-за нехватки топлива. Региональные власти сообщили и плановых работах по модернизации местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Дефицит топлива стали восполнять за счет Росрезерва. Ситуация привела к скачку цен на топливо до трех рублей за литр.

В пятницу обстановка начала стабилизироваться. В выходные на хабаровских заправках появился АИ-92. Однако с АИ-95 до сих пор проблемы, передает корреспондент РИА Новости. По его словам, он объехал около десятка АЗС, но так и не встретил станцию, предоставляющую АИ-95. По словам водителей топливо этой марки можно найти лишь на некоторых "заправках".

По информации РИА Новости в "ННК-Хабаровскнефтепродукт", НПЗ с 3 февраля начал производить топливо в полном объеме. Власти Хабаровского края сообщили, что прошлой ночью завод произвел более 600 тонн бензина марки АИ-95.