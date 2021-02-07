Нерешенная с РФ проблема "северных территорий" вызывает сожаление у Японии

Отсутствие мирного договора с Россией вызывает сожаление у премьер-министра Японии Есихидэ Суга. Премьер опечален нерешенными территориальными вопросами с РФ.

Отсутствие мирного договора с Россией вызывает сожаление у премьер-министра Японии Есихидэ Суга. Премьер опечален нерешенными территориальными вопросами с РФ.

Есихидэ Суга в обращении к ежегодному общенациональному съезду за "возвращение северных территорий" заявил, что его беспокоят неулаженные с Россией вопросы. Они, в первую очередь, касаются островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает РИА Новости.

"Ситуация, когда, несмотря на то, что после (окончания Второй мировой — Прим. ред.) войны прошло 75 лет, проблема северных территорий так и не решена, а между Японией и Россией так и не заключен мирный договор, вызывает большое сожаление. В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом (России Владимиром— Прим. ред) Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора", — сказал Есихидэ Суга.

Помимо этого, премьер Японии подчеркнул, что проведение съезда даже в рамках пандемии коронавируса имеет важное значение. Он отметил, что в сентябре прошлого года стороны обсуждали вопрос о возобновлении безвизовых обменов, которые в результате были отменены из-за распространения коронавирусной инфекции.