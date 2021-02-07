Юрист Петропольский объяснил причины рейдов по проверке квартир

Хозяин квартиры, который сделал незаконную перепланировку жилища, может ожидать прихода сотрудников инспекции. Предупреждение сделал гендиректор Urvista Алексей Петропольский.

Хозяин квартиры, который сделал незаконную перепланировку жилища, может ожидать прихода сотрудников инспекции. Предупреждение сделал гендиректор Urvista Алексей Петропольский.

В случае незаконной перепланировки хозяева получат предписание на ее исправление, передает "Прайм". Если нарушение не будет устранено к отведенному сроку, его ликвидирует государство за свой счет через суд. При оказании сопротивления владельцем квартира может быть изъята.

Внимание на незаконную перепланировку могут обратить соседи. Чаще всего этот процесс сопровождается шумными ремонтными работами. Если звуки похожи на снос стен, то соседи могут подать заявление в управу, префектуру и участковому. Такие обращения попадают в жилищную инспекцию и ставят квартиру в очередь на проверку.

Массовых проверок жилья не намечается, поскольку у жилищной инспекции нет на это ни свободных сотрудников, ни времени. Собственникам жилья перед рейдами присылают оповещения.

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